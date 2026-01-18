Reprezentanci Polski w sztafecie mieszanej: Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Felix Pigeon zdobyli w Tilburgu srebrny medal mistrzostw Europy w short tracku. Biało-czerwoni poprawili swoje osiągnięcie z poprzedniego roku w Dreźnie, gdzie zajęli trzecie miejsce.

Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji, utrzymując się przed Węgrami, a o złoto walczyli reprezentanci gospodarzy z Włochami. Na ostatnim zakręcie decydującego okrążenia błąd popełnił jednak reprezentant Italii, który przewrócił się i wpadł z dużą prędkością w matę ochronną, ale nie odniósł obrażeń. Z tej pomyłki skorzystali i biało-czerwoni, i Węgrzy, którzy zdobyli brąz.

W piątek w ćwierćfinale, w którym wystąpili Niewiński, Maliszewska, Kamila Sellier i Diane Sellier, biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce. Dzień później w półfinale Niewiński, Topolska, Maliszewska i Pigeon uplasowali się na drugiej pozycji. Medale otrzymała cała szóstka reprezentantów Polski.