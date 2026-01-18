Felix Pigeon, Michał Niewiński, Diane Sellier i Łukasz Kuczyński w sztafecie wywalczyli brązowy medal mistrzostw Europy w short tracku. To była ostatnia konkurencja imprezy zakończonej w holenderskim Tilburgu.

Zdecydowaną większość dystansu Polacy przejechali na trzeciej pozycji, utrzymując się za triumfatorami Włochami i próbującymi ich minąć Holendrami.

W finale Diane Sellier zastąpił Neithana Thomasa, który startował w ćwierćfinale i półfinale.

Wcześniej biało-czerwoni startujący w składzie Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Pigeon zdobyli srebrny krążek w sztafecie mieszanej.