Słubice i Frankfurt nad Odrą rozpoczynają wspólny projekt pod nazwą „Transgraniczne Forum Demograficzne Dwumiasta”. Pomysł ma na celu rozpoznanie oraz wspólną analizę wyzwań demograficznych pogranicza.

– Problemy demograficzne w naszym rejonie są odmienne niż w innych miejsca województwa lubuskiego, czy Brandenburgii, jeśli mówimy o Frankfurcie – informuje Sylwia Cor z urzędu miejskiego w Słubicach.

Projekt zakłada cykl spotkań, które pozwolą wypracować diagnozę lokalnych wyzwań demograficznych w sprawach polityki senioralnej, edukacji wczesnoszkolnej i potrzeb rodzin, systemu zdrowotnego, migracji i integracji cudzoziemców oraz rynku pracy. Zwieńczeniem sześciu spotkań będzie Forum demograficzne, które da odpowiedź na pytanie jakie potrzeby mają mieszkańcy obu miast i jak je zaspokoić.