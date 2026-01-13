Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, przekazało szkołom średnim w powiecie słubickim nowoczesne laptopy. To działanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

– Sprzęt będzie używany podczas zajęć szkolnych, aby wspierać u dzieci i młodzieży rozwój umiejętności cyfrowych i wiedzy o nowych technologiach – informuje Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Dodajmy, że jesienią do szkół powiatu słubickiego trafiły laptopy w ramach tzw. pieniędzy powodziowych.