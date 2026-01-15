Basen przy stadionie olimpijskim w Słubicach miał być wyremontowany przed sezonem 2025. To się nie udało, a mieszkańcy pytają, czy będzie gotów na tegoroczne wakacje. Okazało się, że generalny wykonawca inwestycji sobie z nią nie radził i umowa została zerwana.

– Jeden z podwykonawców zabezpieczył nieckę przed zimą, a inna firma będzie remont słubickiego basenu kończyć – tłumaczy Ryszard Chustecki, prezes Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Basen w Słubicach będzie wyglądał zupełnie inaczej niż do tej pory. Nie będzie już niecki do skoków z wieży, bo znajdzie się tam część technologiczna obiektu. Część, gdzie był basen długości 50. metrów została spłaszczona. Głębokość od 1,2 do 4,8 metrów ujednolicono do 1,6 metra. Brodzik został wyposażony w kilka atrakcji dla najmłodszych użytkowników.