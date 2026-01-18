Komentatorzy w krajach Mercosuru pozytywnie oceniają podpisanie porozumienia handlowego z UE. Argentyna spodziewa się znacznego zwiększenia eksportu, Brazylia liczy na rozwój wielu gałęzi przemysłu, a Urugwaj – na wzrost PKB, liczby miejsc pracy i wynagrodzeń.

Porozumienie, podpisane w sobotę w Asuncion, ułatwi przepływ produktów przemysłowych i rolnych między Unią Europejską a krajami Mercosuru – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.

MSZ Argentyny przewiduje, że w ciągu pięciu lat od wejścia porozumienia w życie krajowy eksport do UE wzrośnie o 76 proc., a w ciągu 10 lat – nawet o 122 proc. Wartość eksportu zwiększyłaby się z 8,6 mld dolarów w 2025 roku do ponad 19 mld dolarów dekadę później.

Umowę pozytywnie oceniły izby handlowe argentyńskich eksporterów (CERA) i importerów (CIRA), które podkreśliły, że jest ona również szansą na przyciągnięcie do kraju zagranicznych inwestycji.

Przewodniczący CERA Fernando Landa zaznaczył jednak, że w przypadku towarów rolno-spożywczych porozumienie przewiduje limity eksportu na preferencyjnych warunkach, które są „stosunkowo niskie w porównaniu z potencjałem eksportowym” Mercosuru. Na przykład kwota dla wołowiny wynosi 99 tys. ton rocznie, podczas gdy sama Argentyna sprzedała w 2025 roku do Chin ponad 500 tys. ton tego mięsa – podkreślił, cytowany przez dziennik „La Nacion”.

Brazylijskie PKB będzie rosło szybciej niż UE

Brazylijski Instytut Badań Ekonomii Stosowanej (IPEA) ocenił, że Brazylia skorzysta na porozumieniu najbardziej ze wszystkich sygnatariuszy. Według obliczeń instytutu dzięki umowie PKB Brazylii będzie w 2040 roku wyższe o 0,46 proc., podczas gdy dla krajów UE wzrost ten będzie wynosił 0,06 proc., a dla pozostałych państw Mercosuru – 0,2 proc.

Rząd Brazylii ocenił, że porozumienie nie tylko ułatwi eksport towarów rolno-spożywczych, ale również jest szansą dla wielu gałęzi rodzimego przemysłu, od branży lotniczej po stalową – podał dziennik „Folha de Sao Paulo”.

Według Brazylijskiego Zrzeszenia Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego (ABINEE) umowa może „w średnim okresie” spowodować wzrost eksportu brazylijskiej elektroniki do UE o 25-30 proc. Z kolei zrzeszenie producentów mebli (ABIMOVEL) liczy na podniesienie sprzedaży tych wyrobów do Europy o 20 proc. już w pierwszym roku po wejściu umowy w życie.

Najszybciej skorzysta branża mięsna

Również w Urugwaju prasa pozytywnie komentuje porozumienie. Według tamtejszego dziennika „El Pais” najbardziej i najszybciej skorzystają na tym przedstawiciele sektorów, które już eksportują do UE, w tym przede wszystkim branża mięsna. Odpowiada ona za około 65 proc. ceł pobieranych obecnie w UE od importu z Urugwaju.

Minister gospodarki i finansów Gabriel Oddone ogłosił, że porozumienie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu PKB Urugwaju o 1,5 pkt. proc., wzrostu eksportu o około 4 proc., liczby miejsc pracy o 0,5 proc., i średniego wynagrodzenia o 1 proc. Nie określił jednak, w jakiej perspektywie czasowej.

Na wzrost konkurencji na rynkach krajów Mercosuru nastawiają się natomiast urugwajscy producenci leków, wyrobów chemicznych, niektórych maszyn, a także nabiału i win. Przewodniczący Izby Przemysłów (CIU) Leonardo Garcia ocenił, że żaden z sektorów nie straci na podpisaniu porozumienia, ale należy zadbać o konkurencyjność.

Klauzule ochronne nie podobają się Mercosur

Minister przemysłu i handlu Paragwaju Javier Gimenez ocenił umowę jako strategiczną szansę na rozwój gospodarki kraju.

Porozumienie nie dotyczy tylko ceł. Jest bramą do integracji kraju z globalnymi łańcuchami wartości i do rozwoju firm – oświadczył.

Latynoamerykańskie media podkreślają, że przeciwko porozumieniu opowiadały się Francja, Polska, Austria, Irlandia i Węgry, a w umowie znalazły się klauzule mające chronić rolników. Urugwajski „El Pais” ocenił, że Francja i jej sojusznicy mogą „nadużywać tych klauzul, próbując wygrać na boisku to, co stracili w polityce wewnętrznej UE”.