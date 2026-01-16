W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze dobiegł końca remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tej chwili trwają prace porządkowe, a pacjenci i personel już mogą korzystać z tego punktu w nowej jakości i estetyce – mówił na antenie Radia Zielona Góra dr Paweł Urbański, wiceprezes ds. rozwoju lecznicy. SOR po remoncie ma więcej łóżek i nowe zasady rejestracji pacjentów:

W ramach inwestycji zielonogórski szpital zakupił m.in. nowy tomograf:

Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zielonogórskim szpitalu rozpoczął się w listopadzie 2024 roku. Projekt został sfinansowany przez resort zdrowia. Paweł Urbański był gościem Rozmowy o 9.00.