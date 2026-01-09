Zielonogórzanie mogą bez przeszkód korzystać z Lasu Odrzańskiego – mówią przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 12 grudnia 2025 teren został objęty ochroną, jako rezerwat przyrody. Obejmuje 530 hektarów.

– Obszar jest jednak dostępny dla mieszkańców, którzy chcą tam spacerować, czy uprawiać sporty – zaznacza Michał Bielewicz, Regionalny Konserwator Przyrody:

RDOŚ przygotowuje teraz plan ochrony dla nowego rezerwatu, który wytyczy np. obszary do ochrony czynnej oraz ścisłej:





Na terenie rezerwatu Las Odrzański nie jest dozwolone zbieranie runa leśnego, a grzyby jadalne raczej tam nie występują – dodaje Michał Bielewicz:

Nowy leśny rezerwat przyrody – Zielonogórski Las Odrzański jest największy w regionie. Jest tam m.in. 140 gatunków ptaków, 552 gatunki motyli, 250 gatunków grzybów oraz 37 gatunków ważek, 10 gatunków nietoperzy, łosie, wilki, bobry i wydry.

