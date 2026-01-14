Jest szansa na odblokowanie nominacji oficerskich. Takie przekonanie wyraził wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Lewicy.

Jutro (15 stycznia) prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony narodowej oraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych. Jednym z tematów rozmów mają być właśnie nominacje zablokowane przez głowę państwa.

Stanisław Wziątek, który był gościem Polskiego Radia 24, wyraził przekonanie, że dialog przyniesie dobre rezultaty:

Zdaniem Stanisława Wziątka relacje między rządem a prezydentem w zakresie bezpieczeństwa państwa powinny się układać na najwyższym poziomie.

Na początku listopada prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisu 136 awansów oficerskich pracowników ABW oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Powodem miał być nałożony przez premiera zakaz rozmów szefów tych służb z prezydentem.

Kosiniak-Kamysz: chciałbym, by spotkanie z prezydentem pozwoliło na zamknięcie sprawy nominacji oficerskich w służbach

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chciałby, by czwartkowe (15 stycznia) spotkanie ministrów i szefów służb specjalnych z prezydentem Karolem Nawrockim pozwoliło na zamknięcie sprawy wciąż niepodpisanych nominacji oficerskich w służbach i wypracowanie formuły współpracy na przyszłość.

O planowanym na 15 stycznia spotkaniu prezydenta z Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych – cywilnych i wojskowych – poinformował w ub. tygodniu Siemoniak.

Kosiniak-Kamysz pytany w TVN24, czego spodziewa się po tym spotkaniu, powiedział, że z jednej strony ministrowie i szefowie służb przedstawią sytuację służb i kroki, jakie podejmują m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Zwiększyliśmy wielokrotnie budżet służb, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, w porównaniu z naszymi poprzednikami

– stwierdził szef MON.

Drugi kluczowy punkt rozmowy to – jak wskazał – kwestia opóźniających się nominacji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy ABW i SKW. Nominacji tych od początku listopada nie podpisał prezydent Nawrocki, uzasadniając to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dot. bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służ przez kierownictwo rządu.

Kosiniak-Kamysz wyraził we wtorek nadzieję, że spotkanie w czwartek pozwoli na „zamknięcie sprawy”, nominowanie nowych oficerów służb i wypracowanie na przyszłość formuły zgłaszania tego typów wniosków do prezydenta przez stronę rządową, „żeby nigdy więcej do takich sytuacji nie dochodziło”. Szef MON dodał, że nie sądzi, by były jakieś merytoryczne zastrzeżenia co do samych kandydatów na oficerów, którzy, jak zaznaczył, przeszli wymagane egzaminy i są przygotowani do służby.

Zapewnił też, że nie ma problemu z komunikowaniem istotnych kwestii prezydentowi. Jego zdaniem, jeżeli prezydent nie jest o czymś informowany, „jest to problem organizacji pracy z Kancelarii Prezydenta” i sprawa współpracowników głowy państwa.

Jestem za tym, żeby głowa państwa była informowana o wszystkich najważniejszych sprawach

– oświadczył wicepremier.

Przypomniał m.in. że zgoda prezydenta jest kluczowa w kwestiach takich jak wysłanie żołnierzy na misję zagraniczną. Zapewnił też, że przedstawiciel prezydenta bierze regularnie udział w posiedzeniach działającego przy rządzie Komitetu Bezpieczeństwa.

O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem.

Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich

– powiedział wtedy Nawrocki.

Pod koniec listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb. W ubiegłym tygodniu Leśkiewicz stwierdził, że szef rządu „odblokował” możliwość spotkania.

Po tym spotkaniu poinformujemy o konkluzjach i o rezultatach tego spotkania

– zapewnił.

Wniosek o spotkanie z prezydentem Kosiniak-Kamysz i Siemoniak złożyli pod koniec grudnia. W piątek Siemoniak poinformował, że dzień wcześniej dostał zaproszenie – wspólnie z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem – na 15 stycznia od prezydenta Nawrockiego.

Zaproszeni są również szefowie czterech służb – dwóch służb wywiadowczych i dwóch kontrwywiadowczych, w tym ABW

– dodał.