W 2025 r. o pracę w lubuskiej policji starały się 864 osoby, rok wcześniej było 556 takich podań. Oznacza to wzrost o 55,4 proc. Tym samym 2025 r. był rekordowy pod tym względem – poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Maciej Kimet.

Dodał, że rosnące zainteresowanie służbą przełożyło się na większą liczbę przyjętych funkcjonariuszy i złożonych podań. W 2025 r. w szeregi lubuskiej policji przyjęto 267 funkcjonariuszy, w 2024 r. przyjęto 169 nowych policjantów. To wzrost o 58 proc.

Nowo przyjęci policjanci podjęli bardzo odpowiedzialną decyzję, która będzie miała wpływ na bezpieczeństwo Lubuszan oraz osób odwiedzających nasze województwo

– powiedział nadkom. Kimet.

W lubuskim garnizonie policji służy 2662 policjantów, ale nadal jest w nim 219 wakatów mundurowych. W 2025 r. szeregi lubuskiej policji, głównie z uwagi na przejście na emeryturę, opuściło 102 funkcjonariuszy.

W tym roku lubuska policja zamierza przyjąć w swoje szeregi kolejnych nowych funkcjonariuszy. Informacje na temat zasad naboru są dostępne na jej stronie internetowej w zakładce „zostań policjantem”.

Policja zapewnia, że jako państwowa instytucja oferuje ciekawą i satysfakcjonującą służbę gwarantując stabilne, stałe zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego i awansów oraz nagrody roczne, motywacyjne czy jubileuszowe.

Nowy funkcjonariusz w stopniu posterunkowego może na start liczyć na wynagrodzenie na poziomie blisko 6000 zł netto (w przypadku osób do 26. roku życia) i blisko 5600 zł dla nieobjętych zwolnieniem z podatku. Do tego dochodzi szeroki pakiet socjalny, a w nim dodatek mieszkaniowy, mundurowy czy dofinansowanie do wypoczynku. Prawa emerytalne nabywa się w policji po 25 latach służby.