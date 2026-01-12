W całym kraju trwa akcja „Zima”. Temperatury nocą wahają się od kilku do kilkunastu stopni poniżej zera. Funkcjonariusze kontrolują pustostany, opuszczone altanki i inne miejsca czasowych schronień osób będących w kryzysie bezdomności.

Lubuscy mundurowi podkreślają, aby nie pozostawać obojętnym widząc bytujących w takich lokalizacjach. – Czasem powiadomienie operatora numeru alarmowego o zauważeniu osoby śpiącej na mrozie może uratować komuś życie. Reagujmy na takie sytuacje. Warto także wskazać potrzebującemu pomocy, gdzie jest najbliższa ogrzewalnia – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Policja przypomina także, że miejsca, gdzie grupują się osoby bezdomne można również zgłaszać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.