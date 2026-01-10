Kryminalni z Gorzowa zatrzymali podejrzanego o rozboje z użyciem noża. Dowody wskazują, że mężczyzna odpowiada za trzy podobne sytuacje.

Pierwsze zdarzenie odnotowano 2 stycznia przy ulicy Armii Polskiej. Zamaskowany mężczyzna wszedł z nożem i groził jego użyciem. Zmusił pracownicę do wydania gotówki i uciekł. Podobne sytuacje miały miejsce 3 stycznia w sklepach przy ulicy Wyszyńskiego i Sybiraków. Łącznie podejrzany zabrał ponad 5 tysięcy złotych. został zatrzymany na terenie województwa zachodniopomorskiego.46-latek był zaskoczony. Dziś został przewieziony na czynności procesowe do prokuratury.