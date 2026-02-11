Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem ekologicznym – aż 85% naszych mokradeł (w tym głównie torfowisk) zostało zdegradowanych, przede wszystkim wskutek trwającego od dekad osuszania. Czy Państwo ma strategię ochrony mokradeł? Jak postrzegane są mokradła w świadomości społecznej?

Ekspedycja 404, której naukowcy będą gośćmi magazynu, po raz drugi zorganizowała Zielonogórski Dzień Mokradeł: „Podczas gdy my dzieliliśmy się wiedzą o terenach podmokłych, w głowach uczestników kiełkował jeden, prosty wniosek: choć sami świata nie zbawimy, to właśnie tereny podmokłe – dzięki swoim niezwykłym właściwościom chłonnym i zdolności do magazynowania wody – mogą zbawić nasze najbliższe otoczenie. To one czynią nasze życie znośniejszym w dobie zmian klimatu; to dzięki nim letnie upały stają się łagodniejsze, a zimy bardziej znośne. Są naszą naturalną tarczą i żywym magazynem wody.”

O roli mokradeł w świadomości społecznej porozmawiam z chemikiem Stanisławem Kurowskim i geografem Adrianem Bróżem z Ekspedycji 404.

Umierające łabędzie w Dolinie Dolnej Odry. Gościem audycji będzie Arkadiusz Oleksiak, ornitolog.

W audycji behawioralne porady Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk, autorki bloga kocibehawioryzm.pl