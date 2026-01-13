Prezydent Karol Nawrocki nie jest zdecydowany, co zrobić z ustawą budżetową. W piątek Sejm przyjął poprawki do dokumentu. Teraz rząd czeka na ruch Karola Nawrockiego, który może skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tak zwanej kontroli prewencyjnej lub ją podpisać.

Prezydent jeszcze nie podjął decyzji:

Karol Nawrocki krytycznie ocenia gospodarowanie pieniędzmi przez ministra finansów:

Do Kancelarii Prezydenta ustawa budżetowa na 2026 rok ma trafić dziś. Od tego momentu Karol Nawrocki ma siedem dni na decyzję.

Budżet na bieżący rok zakłada około 920 miliardów złotych wydatków i niemal 650 miliardów złotych dochodu. Planowany deficyt ma nie przekroczyć 271 miliardów 700 milionów złotych.