Pociągi na stacji Wrocław Główny są spóźnione nawet o ponad godzinę. Rekordzista – pociąg Wyczółkowski ze Świnoujścia do Przemyśla Głównego, opóźniony jest o 191 minut! PKP PLK tłumaczy sytuację trudnymi warunkami pogodowymi.

Pociąg relacji Świniujście – Przemyśl Główny ma już 191 minut opóźnienia.

W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów

— podano na Portalu Pasażera.

Wiele innych pociągów, które mają odjeżdżać ze stacji Wrocław Główny, również jest opóźniona – część z nich ma niewielkie opóźnienia, nie brakuje jednak i takich, które mają odjechać o ponad godzinę później niż to planowano.

Na przykład pociąg relacji Przemyśl Główny – Berlin Hbf opóźniony jest już o 119 minut, a pociąg Przemyśl Główny – Ustka o 103 minuty.

Wcześniej na Portalu Pasażera widniała między innymi poniższa informacja dotycząca pociągu relacji Świnoujście – Przemyśl Główny.

Na odcinku od stacji Świnoujście do stacji Szczecin Główny pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie

— zaznaczono.

