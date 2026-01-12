Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 54,9 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 69,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie 627,14 TWh gazu – wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 47,4 proc., a we Francji to 48,3 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 69,0 proc., w Austrii 57,7 proc., a w Hiszpanii 66,2 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 41,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 55,2 proc., a Czesi w 61,9 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 27,74 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 76,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 83,7 proc. – wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

W ostatnich dniach, w związku z mroźną zimą w Polsce, padły rekordy zużycia tego surowca – 108 milionów metrów sześciennych w ciągu doby.

Rzeczniczka Gaz-Systemu Agnieszka Głośniewska podkreśla, że system przesyłu gazu jest przygotowany do zimy – jest stabilny i bezpieczny.

Agnieszka Głośniewska dodała, że z magazynów gazu korzystamy w sposób standardowy, tak jak co zimę.