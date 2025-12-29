Będą tanie, jednoprocentowe pożyczki na zwiększenie efektywności energetycznej dla samorządów i nie tylko. Udzieli ich Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, która podpisała dziś umowę na ich finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

– Na rynku nie ma kredytów o tak niskim oprocentowaniu. Warto skorzystać – mówi Sylwia Wojtasik, prezeska Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze:

Pożyczki będą udzielane bez opłat i prowizji, nie jest wymagany wkład własny. Wnioski o tani kredyt na zwiększenie efektywności energetycznej można już składać w Agencji. Budżet programu wynosi 12 mln zł.