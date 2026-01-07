Mieszkaniec Szczecina podejrzany o przełamywanie zabezpieczeń informatycznych jednej z największych spółek energetycznych w kraju i ingerencję w zawarte tam dane został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W ramach działań operacyjnych śledczy z CBZC w Krakowie ustalili, że na przełomie sierpnia i września 2025 roku, mężczyzna wielokrotnie atakował chronione systemy. Dotyczy to również infrastruktury informatycznej jednej z największych spółek energetycznych w Polsce.

– Podejrzany, działając bez jakichkolwiek uprawnień, ingerował w dane klientów, modyfikował numery ich rachunków bankowych, wprowadzając zmienione informacje do systemu jako w pełni autentyczne. W rezultacie na wskazane przez niego konta trafiały środki z tytułu nadpłat – przekazało w komunikacie prasowym w środę Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

– Zgromadzone dowody jednoznacznie potwierdziły, że mężczyzna uzyskał dostęp do informacji, do których nie powinien mieć żadnego wglądu – dodano.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.