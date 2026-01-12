Zima w tym roku daje się we znaki. Niskie temperatury odczuwają także leśne zwierzęta i ptaki. Warto więc postawić w bezpiecznym miejscu karmnik i umieścić w nim ptasie przysmaki. Leśnicy przypominają, jak powinno wyglądać menu dla sikor, dzięciołów i innych skrzydlatych gatunków.

Decydując się na dokarmianie musimy pamiętać, aby nie była to jednorazowa pomoc. Wypełniając karmnik należy to robić systematycznie. Ważne jest także utrzymanie w czystości tej stołówki. Usuwajmy regularnie pozostawiony nadmiar karmy i wsypujmy świeży. – Istotne jest także miejsce, gdzie znajduje się konstrukcja odwiedzana przez ptaki. Miejmy na uwadze czyhające w okolicy koty, czy inne drapieżniki, więc niech będzie to bezpieczny karmnik. Przy okazji warto też poobserwować ten ptasi rytuał – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań: