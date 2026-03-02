Dolne tarasy gorzowskich bulwarów są już udostępnione dla mieszkańców. GRH na bieżąco monitoruje sytuację.

Mroźna zima i wysoki stan Warty sprawiły, że dolne tarasy bulwarów niemal przez miesiąc były niedostępne dla mieszkańców. Teraz, coraz wyższe temperatury pozwoliły na ich ponowne otwarcie. Już od weekendu można spacerować przy brzegu rzeki – mówi Maksymilian Hryckiewicz z Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

W najbliższym czasie synoptycy nie zapowiadają już powrotu ujemnych temperatur, jednak GRH na bieżąco będzie monitorować sytuację na bulwarach.

Przypomnijmy: dolne tarasy zostały zamknięte pod koniec stycznia, po tym jak wzrósł poziom rzeki Warty, która całkowicie zamarzła w Gorzowie po raz pierwszy od kilkunastu lat.