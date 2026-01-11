Prezydent Karol Nawrocki skierował list do uczestników 12. charytatywnego Slalom Maratonu na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem, obejmując zawody honorowym patronatem. W niedzielnych zawodach bierze udział były prezydent Andrzej Duda, który zjeżdża na nartach wraz z zawodnikami.

Dwunastogodzinny Slalom Maraton łączy sportową rywalizację z pomocą młodym sportowcom z niepełnosprawnościami, a cały dochód od sponsorów przeznaczony jest na działalność Fundacji Handicap Zakopane. W wydarzeniu uczestniczą zarówno zawodowi narciarze i trenerzy, a także amatorzy, dzieci, młodzież oraz podopieczni fundacji.

Prezydent Nawrocki w liście skierowanym do organizatorów i uczestników podkreślił, że zawody łączą narciarską pasję z troską o drugiego człowieka. Wyraził uznanie dla inicjatorów wydarzenia – przedstawicieli Polskiego Związku Narciarskiego, władz Zakopanego oraz Fundacji Integracji Przez Sport Handicap – i pogratulował rozwoju oraz rosnącej popularności imprezy.

Prezydent podkreślił, że zawody od lat łączą sportową rywalizację z działalnością charytatywną: „Gratuluję sukcesu, rozwoju i rosnącej popularności tych szczególnych sportowych zmagań, które łączą narciarską pasję z troską o innego człowieka” – zaznaczył, informując jednocześnie o objęciu wydarzenia honorowym patronatem.

W liście Nawrocki zwrócił także uwagę na działalność Fundacji Handicap Zakopane, którą od ponad dekady kieruje Małgorzata Tlałka-Długosz: „Z szacunkiem spoglądam na działalność, którą od ponad 10 lat prowadzi Fundacja na czele z Panią Prezes Małgorzatą Tlałką-Długosz” – napisał prezydent, doceniając integracyjny charakter zawodów oraz formułę, w której każdy przejazd zwiększa wsparcie sponsorskie dla fundacji.

Niech narciarstwo alpejskie – ten piękny i szlachetny sport, wymagający odwagi, wytrzymałości i precyzji – pomaga Państwu także na wszystkich zakrętach życiowej drogi. I oby zjazdy po zaśnieżonych stokach były dla Państwa źródłem nieustającej radości i satysfakcji

– podkreślił prezydent Nawrocki.

W Slalom Maratonie bierze udział były prezydent Andrzej Duda, który – podobnie jak w poprzednich latach – zjeżdża na nartach razem z innymi zawodnikami. Duda uczestniczył w tych zawodach także podczas swojej prezydentury.

Pomysłodawczynią i organizatorką charytatywnego slalomu jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes Fundacji Handicap Zakopane Małgorzata Tlałka-Długosz. Zawody polegają na nieprzerwanej, dwunastogodzinnej jeździe na nartach po wytyczonym slalomie; celem jest wykonanie jak największej liczby przejazdów. W poprzednich latach uczestnikom maratonu udało się przejeżdżać łącznie ponad 700 kilometrów.

Cały dochód pozyskany od sponsorów wydarzenia przeznaczany jest na działalność Fundacji Handicap Zakopane, która od 2014 roku prowadzi całoroczne, bezpłatne integracyjne treningi sportowe w dyscyplinach zimowych i letnich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, a także organizuje obozy sportowo-rehabilitacyjne i zawody sportowe.