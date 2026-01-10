Ustawa budżetowa na 2026 rok została skierowana do podpisu prezydenta. Sejm w piątek przyjął wszystkie 10 poprawek Senatu – to ostatni etap prac parlamentu.

Po spotkaniu premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, obaj politycy byli spokojni, co do dalszych losów ustawy. Szef rządu przypomniał, że budżet powstawał w szczególnych okolicznościach:

Senackie poprawki wprowadzają m.in. zwiększenie środków na cyberbezpieczeństwo i aktywizację seniorów. Największe wydatki będą przeznaczone na ochronę zdrowia – 250 miliardów, a także obronność – 200 miliardów złotych. PKB ma wzrosnąć o trzy i pół procent, a inflacja ma wynieść trzy procent.