Wracamy do sprawy śmiertelnego pogryzienia przez psy 46-letniego mężczyzny, które miało miejsce w Raculi. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zdecydował o przedłużeniu aresztu wobec właściciela psów, na którym ciąży zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci.

Jak mówi Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, areszt został przedłużony o trzy miesiące:

Wydłużono także okres obserwacji behawiorystycznej psów – dodaje Ewa Antonowicz:

Przypomnijmy, że do pogryzienia 46-letniego mężczyzny doszło 12 października, w rejonie strzelnicy i MOP-u Racula Wschód.