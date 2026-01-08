Za tydzień 15 stycznia spotkanie prezydenta z szefem MON i ministrem koordynatorem służb specjalnych. Według ustaleń Polskiego Radia w przyszły czwartek zaplanowano rozmowy Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Tomaszem Siemoniakiem.

O tym, że do takiego spotkania dojdzie, mówi się od kilku dni. Zarówno przedstawiciele rządu, jak i kancelarii prezydenta wskazują, że konieczne jest zażegnanie kryzysu dotyczącego nominacji w służbach.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki nie podpisał nominacji dla ponad 120 osób na pierwszy stopień oficerski. Chodzi o młodych funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, cywilnego jak i wojskowego.

Prezydent Karol Nawrocki wskazywał wtedy, że nie zgodził się na awanse, bo premier Donald Tusk nie pozwoliłspotkać się z nim szefom służb aby omówić nominacje. Z kolei szef rządu twierdził, że nie było potrzeby organizować takiego spotkania, bo nie ma takiego zwyczaju przy awansach na pierwszy stopień oficerski.