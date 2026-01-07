Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Marek Halasz, dyrektor KOWR w Gorzowie
https://youtu.be/VROeywiU_6M
Odległość drzew od linii kolejowych zostanie wydłużona z sześciu do 15 metrów, co sprawi, że drzewa te nie będą spadać...
Dziś formalny krok w projekcie zakładu zbrojeniowego w Gorzowie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekaże ponad 100 hektarów gruntów, na których...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. brata Krystyna https://youtu.be/4H676cIZ1Z4
Okażmy zainteresowanie potrzebującym, ale także samotnym czy chorym sąsiadom - to apel gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Brata Krystyna. Taka...
Koszykarze Zastalu Zielona Góra pokonali dziś w hali CRS Trefla Sopot po dogrywce, po meczu, który dał kibicom mnóstwo zmian...
Koszykarze Zastalu Zielona Góra znów zwycięscy! W hali CRS pokonali po dogrywce Trefla Sopot 92-90 i dzięki temu pojadą na...
