Komisja Europejska obiecuje szybszy dostęp do funduszy rolnych w nowym, unijnym budżecie, by zdobyć poparcie dla umowy handlowej z Merosurem. Przewodnicząca Ursula von der Leyen wysłała list w tej sprawie do prezydenta Cypru kierującego teraz pracami Unii, a także do szefowej Parlamentu Europejskiego.

Około 45 miliardów euro ma być dostępnych już od 2028 roku na wsparcie dla rolników, w części na wyrównanie strat z powodu otwarcia unijnego rynku na tanią żywność z czterech krajów Ameryki Łacińskiej – Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju.

Nowe, łatwiejsze zasady przyznania wsparcia dla rolników z unijnego budżetu po 2027 roku mają ma ostatecznie przekonać Włochy do poparcia porozumienia handlowego z Mercosurem. Postulat finansowy był głównym, o którym mówiła premier Włoch Giorgia Meloni. Jeśli Włochy zgodzą się na umowę, wtedy rozbita zostanie grupa jej przeciwników, w której jest między innymi Polska.

Jutro w Brukseli KE organizuje konsultacje z ministrami rolnictwa unijnych krajów i ma rozmawiać o szczegółach. O nadzwyczajnej naradzie jako pierwsza informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia. W piątek natomiast spotkanie ambasadorów 27-mki i wtedy oczekiwana jest zgoda większości krajów na umowę z Mercosurem.