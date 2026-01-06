Premier Grenlandii dziękuje europejskim liderom za wsparcie. „Jest ono waże w czasie, gdy prawo międzynarodowe jest kwestionowane” – napisał w mediach społecznościowych Jens-Frederik Nielsen.

Chodzi o wspólne oświadczenie europejskich państw, w którym napisano, że tylko Dania i Grenlandia mogą decydować o swojej przyszłości. Podpisały się pod nim Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Dania. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który ponownie oświadczył, że Grenlandia powinna stać się częścią Stanów Zjednoczonych.

Jens-Frederik Nielsen we wpisie w mediach społecznościowych napisał: „Stany Zjednoczone powinny dążyć do pełnego szacunku dialogu z Grenlandią za pośrednictwem właściwych kanałów dyplomatycznych i politycznych, opartych na istniejących porozumieniach”.

Europejscy przywódcy podkreślili, że NATO jasno zadeklarowało, iż region Arktyki jest priorytetem, a Królestwo Danii – w tym Grenlandia – jest częścią NATO.

„Bezpieczeństwo w Arktyce musi być zatem osiągane wspólnie, w porozumieniu z sojusznikami z NATO, w tym ze Stanami Zjednoczonymi” – czytamy w oświadczeniu.

Dalej podkreślono, że powinno odbywać się to z przestrzeganiem zasad Karty Narodów Zjednoczonych, takich jak suwerenność, integralność terytorialna i nienaruszalność granic.