W życie weszła zmiana ważna dla ponad stu tysięcy emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął automatyczne przeliczanie tak zwanych emerytur czerwcowych oraz niektórych rent rodzinnych. Zmiany obejmują świadczenia przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019, które były mniej korzystne dla ubezpieczonych.

– Ważna i wyczekiwana zmiana – stwierdził wiceminister rodziny, pracy i polityki Sebastian Gajewski:

Regionalny rzecznik ZUS z województwa śląskiego Beata Kopczyńska zaznaczała, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Podkreśla również, że nikt nie straci na ponownym przeliczeniu świadczeń:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2026 roku wyda decyzje wobec wszystkich emerytów i rencistów rodzinnych, która ta zmiana dotyczy. Podwyższone świadczenia trafią na konta ubezpieczonych jeszcze w kwietniu.