Gościem Krzysztofa Baługa prof. Dorota Szaban – socjolog
Gościem Krzysztofa Baługa prof. Dorota Szaban – socjolog
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula wojewoda lubuski
W Wilnie symbolicznie uczczona została pamięć polskich żołnierzy z Samoobrony Wileńskiej, którzy chcieli powstrzymać nacierających w 1919 roku na miasto...
Goścmi Krzysztofa Baługa byli:Elzbieta Polak (KO)Anita Kucharska-Dziedzic (NL)Stanisław Tomczyszyn (PSL)Jerzy Materna (PiS)Wadim Tyszkiewicz (NP)
Autobus linii 103 wyruszył na zielonogórskie drogi. Od soboty z minibusu mogą korzystać m.in. mieszkańcy Os. Mazurskiego, ul. Szwajcarskiej oraz Raculki....
Sztuczna inteligencja? Pomocne narzędzie, którego jednak nie powinniśmy przeceniać - twierdzi socjolożka Dorota Szaban, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Szaban o...
- Jestem otwarty na postulaty rolników i nie unikam rozmów - zapewnił dziś na naszej antenie wojewoda lubuski Marek Cebula....
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra