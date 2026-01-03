Około dwóch tysięcy odbiorców w województwie warmińsko-mazurskim pozostaje bez energii elektrycznej w związku z trudnymi warunkami pogodowymi. Służby prowadzą również intensywne działania związane z usuwaniem wiatrołomów i udrażnianiem dróg po śnieżycach – poinformowano podczas odprawy w Elblągu z udziałem premiera Donalda Tuska.

Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król podkreślił, że policja oraz służby drogowe pozostają w najwyższej gotowości, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Jak przekazał, droga do wsi Dylewko, zasypanej po ataku zimy, została już udrożniona.

Wojewoda poinformował także, że pracownicy Lasów Państwowych pomagają w udrażnianiu linii kolejowych oraz usuwaniu drzew i gałęzi z trakcji kolejowych.

Warmińsko-mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Michał Kamieniecki przekazał, że służby zareagowały m.in. na sygnały dotyczące wsi Dylewko w rejonie Ostródy, a dojazd do miejscowości został przywrócony.

Z informacji przekazanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz przedstawicieli PKP wynika, że ruch drogowy i kolejowy odbywa się bez większych zakłóceń. Przejezdne są wszystkie linie kolejowe z wyjątkiem odcinka Działdowo-Olsztyn. Na tej trasie uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kursowanie pociągów na tej linii ma zostać przywrócone około północy.