Gościem Krzysztofa Baługa jest Anita Kucharska-Dziedzic – posłanka na Sejm – Nowa Lewica
Gościem Krzysztofa Baługa jest Anita Kucharska-Dziedzic – posłanka na Sejm – Nowa Lewica
Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Zastąpił on wcześniejsze pomysły dotyczące związków partnerskich. Kancelaria prezydenta już teraz zapowiada, że Karol Nawrocki...
Od stycznia wzrasta opłata abonamentowa za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Za radio trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie (w 2025...
38 szkół podstawowych zgłosiło się do kolejnej edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest promocja zasad aktywnego stylu...
Poseł Stanisław Tomczyszyn zapowiada rozmowy w sprawie kolejnych inwestycji drogowych w regionie. Jako najważniejsze projekty wymienia m.in. obwodnice Szprotawy,...
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Stanisław Tomczyszyn, poseł PSL https://youtu.be/JatETKuejv0
1 stycznia strażacy interweniowali 346 razy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Zgłoszenia dotyczyły głównie skutków opadów śniegu – przekazał...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra