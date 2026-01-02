Gościem Sławomira Kordyjalika jest Stanisław Tomczyszyn, poseł PSL
Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Zastąpił on wcześniejsze pomysły dotyczące związków partnerskich. Kancelaria prezydenta już teraz zapowiada, że Karol Nawrocki...
Od stycznia wzrasta opłata abonamentowa za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Za radio trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie (w 2025...
38 szkół podstawowych zgłosiło się do kolejnej edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest promocja zasad aktywnego stylu...
Poseł Stanisław Tomczyszyn zapowiada rozmowy w sprawie kolejnych inwestycji drogowych w regionie. Jako najważniejsze projekty wymienia m.in. obwodnice Szprotawy,...
1 stycznia strażacy interweniowali 346 razy w związku z intensywnymi opadami śniegu. Zgłoszenia dotyczyły głównie skutków opadów śniegu – przekazał...
Ponad 10 tysięcy Kart Miejskich wydano w ciągu dwóch tygodni. Większość w aplikacji na smartfony. Do końca 2025 roku w...
