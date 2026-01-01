Od nowego roku minimalna płaca krajowa wzrasta do 4806 złotych brutto. Oznacza to, że najniższa pensja przy zatrudnieniu na cały etat wyniesie na rękę 3605 złotych.

Jednocześnie o 90 groszy netto wzrośnie minimalna stawka godzinowa. W 2026 roku wynosi ponad 25 złotych.

– Pracownicy otrzymają więcej, przedsiębiorcy poniosą wyższe koszty i wzrosnąć mogą ceny – mówi ekonomista Mariusz Woźniakowski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dla pracodawców całkowity koszt utrzymania jednego etatu wzrośnie o ponad 168 złotych miesięcznie.

W 2026 roku nie będzie podwyżki płacy minimalnej w połowie roku, a jedynie, podobnie jak w 2025 – dopiero na koniec roku.