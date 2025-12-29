Gościem Daniela Rutkowskiego jest Anna Synowiec, przewodnicząca Sejmiku Lubuskiego
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i oblodzeniem dla większości regionów, w tym dla woj. lubuskiego, wydał Instytut Meteorologii i...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry https://youtu.be/tnqyxmZze1I
Ukraińskie i zachodnie media dość wstrzemięźliwie komentują rezultaty spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Pojawia się określenie „szkwał informacyjny” i...
Koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket wygrali we własnej hali z U&R Calor Twierdza Kłodzko 100:78 (22:17, 25:21, 26:23, 27:18) w...
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie uczczono bohaterów powstania wielkopolskiego. W walkach o przyłączenie Wielkopolski do odradzającej się Polski zginęły...
W 2026 r., po zmianie programu „Mój Prąd”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić program, z którego...
