Gościnią Patryka Małyszki jest Katarzyna Jonasz, koordynatorka Akademii Cheerleaders Warta Gorzów
Gościnią Patryka Małyszki jest Katarzyna Jonasz, koordynatorka Akademii Cheerleaders Warta Gorzów
Do jednostek ratowniczo-gaśniczych w Żarach oraz Lubsku trafił nowy sprzęt specjalistyczny. Dotacja na wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego oraz wyposażenia...
Gmina Żagań zakupiła mobilny sprzęt, który będzie wykorzystywany na czas kryzysu. Pieniądze na ten cel pochodzą z puli rządowej w...
105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach zakończył wyposażanie w nowy sprzęt Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej poprzedził remont...
Kolejne nowe lampy zamontowano w miejscowościach gminy Żary. W sumie w Olbrachtowie i Drożkowie stanęło blisko 50 lamp. To także...
W audycji "Cyberprzezorny" opowiemy jak rozpoznać fałszywe strony internetowe. Takie strony mogą służyć do wyłudzania danych oraz kradzieży pieniędzy. Swoją...
Izrael twierdzi, że Hamas naruszył zawieszenie broni w Strefie Gazy. Siły Obronne Izraela poinformowały w mediach społecznościowych, że w okoliach...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra