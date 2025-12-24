Izrael twierdzi, że Hamas naruszył zawieszenie broni w Strefie Gazy. Siły Obronne Izraela poinformowały w mediach społecznościowych, że w okoliach Rafah, w pobliżu pojazdu należącego do izraelskiej armii zdetonowano ładunek wybuchowy.

W wyniku tego zdarzenia oficer Sił Obronnych Izraela został lekko ranny i trafił do szpitala. Według wpisu na portalu X, do ataku doszło podczas „działań operacyjnych mających na celu rozmontowanie infrastruktury terrorystycznej w rejonie Rafah”. W tym mieście na południu enklawy znajduje się jedyne przejście granicze z Egiptem.

10 października Hamas i Izrael zawarły porozumienie pokojowe, zgodnie z którym Izrael zakończył ofensywę wojskową w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie zakładników, którzy pozostali w rękach palestyńskiej grupy po ataku z 7 października 2023 roku.

Pierwsza faza porozumienia, obejmująca uwolnienie żywych zakładników i zwrot szczątków tych, którzy zginęli, jest w trakcie realizacji. Druga faza rozejmu, o której rozmawiają Turcja, Katar i Egipt, ma obejmować rozmieszczenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych i nowe władze cywilne w Strefie Gazy.

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy 7 października 2023 r. w Strefie Gazy zginęło co najmniej 68 tysięcy Palestyńczyków, a ponad 170 tysięcy zostało rannych.