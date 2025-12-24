Gościem Krzysztofa Baługa jest bp Tadeusz Lityński, biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Według tradycji wielu Polaków zasiądzie do uroczystej wieczerzy w gronie najbliższych. Są jednak miejsca, gdzie rodziny...
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” w Żaganiu podejmowano szereg działań o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Był to między...
Policja ostrzega, że umieszczanie w internecie zdjęć ze świątecznego wyjazdu to wskazówka dla złodzieja, że dom stoi pusty. Funkcjonariusze przypominają,...
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektorka oddziału PFRON w Zielonej Górze https://youtu.be/GouXsyqY3uc
- Bardzo bym chciała, abyśmy się lubili. I to nie tylko w bożonarodzeniowy czas, ale zawsze – mówi Izabella Staszak....
- Potrzebne jest nam zrozumienie i empatia wobec drugiego człowieka – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas. - To jest...
