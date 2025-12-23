Gościem Marcina Sasima jest Marcin Zbrzyzny, wiceburmistrz Dobiegniewa
Gościem Marcina Sasima jest Marcin Zbrzyzny, wiceburmistrz Dobiegniewa
Policjanci zatrzymali 21-latka podejrzanego o zniszczenie wspólnie z 20-letnią koleżanką ozdób świątecznych w centrum Krosna Odrzańskiego. Odpowiedzą również za wyrwanie...
Samorządowa spółka transportowa będzie sukcesywnie przejmować zadania związane z połączeniami kolejowymi - mówi Waldemar Sługocki, poseł i szef Koalicji Obywatelskiej...
Zielonogórzanie robią ostatnie zakupy przed świętami. Targowisko przy ul. Owocowej od rana odwiedziły setki osób, choć sprzedawcy największej liczby klientów...
Rafał Mikuła będzie pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. To efekt unieważnienia konkursu na stanowisko...
W zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę zginęły dwie osoby, a wiele jest rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. Atak odciął dostawy...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Waldemar Sługocki, poseł KO https://youtu.be/HcLU_zGE4Kk
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra