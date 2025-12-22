Unia jest w pełni solidarna z Grenlandią i jej mieszkańcami – zapewniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To reakcja na mianowanie przez prezydenta USA specjalnego wysłannika ds. Grenlandii.

W przeszłości Donald Trump wielokrotnie sugerował, że Stany Zjednoczone chcą przejąć zwierzchnictwo nad wyspą – kosztem Danii.

Integralność terytorialna i suwerenność są podstawowymi wartościami prawa międzynarodowego. Te wartości są kluczowe nie tylko dla Unii Europejskiej, lecz także dla innych krajów

– napisała Ursula von der Leyen na platformie X.

Amerykański prezydent mianował gubernatora Luizjany Jeffa Landry’ego swoim specjalnym wysłannikiem do spraw Grenlandii. Landry zadeklarował, że „jego misją będzie uczynienie wyspy częścią Stanów Zjednoczonych”.

Donald Trump w maju przekonywał, że przejęcie Grenlandii jest dla jego kraju kwestią bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. „Nie mówię, że to zrobię, ale nie mogę niczego wykluczyć” – podkreślał wówczas o ewentualnym przejęciu Grenlandii.

Na takie sugestie od początku stanowczo reagowały władze Danii, do której należy Grenlandia. Kopenhaga domagała się od Waszyngtonu poszanowania suwerenności i nieingerowania w sprawy wewnętrzne Danii. W reakcji na mianowanie specjalnego wysłannika do duńskiego MSZ wezwano amerykańskiego ambasadora.

Grenlandia należy do Danii, ale ma szeroką autonomię administracyjną – nie jest na przykład częścią Unii Europejskiej.