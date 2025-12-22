Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Ast, poseł PiS
Rozpoczynają się grudniowe święta. Część Lubuszan planuje wyjazd w dalsze destynacje, aby spędzić ten czas z rodziną. Policja przypomina o...
Żarskie Stowarzyszenie Pomagam wydało specjalny kalendarz na nowy rok. Społecznicy przekażą chętnym terminarz za symboliczną cegiełkę. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone...
Zofia Mąkosa, Maria Szupiluk, Jerzy Karwecki wyróżnieni medalami Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Wręczono je podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa lubuskiego....
Posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zostało odroczone do 15 stycznia. Decyzja związana jest z...
Tomasz Urbański został nowym trenerem Błękitnych Ołobok. Szkoleniowiec poprzednio prowadził zespoły Dar-Bol Jaromirowice oraz Drzonkowianka MM Stacje Paliw Kisielin-Racula. Nowy...
Piłkarze Spartaka Deszczno spędzają przerwę zimową w gorzowskiej klasie okręgowej na 5. miejscu z 26. punktami na koncie. Z takiego...
