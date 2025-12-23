Sylwia Grzyb – rzeczniczka diecezjalnej Caritas
Są nowe wnioski o płatność z KPO
Kolejne unijne pieniądze mają trafić do Polski w kwietniu przyszłego roku. Chodzi o 29 miliardów złotych. Ministra funduszy i polityki...
Trwa remont wiaduktu na ul. Zjednoczenia. Niedawno zakończono kluczowy etap prac, czyli wykonanie płyty ustroju nośnego. Obecnie prowadzone są obróbki...
„Projekt nadzieja”, to tytuł zaprezentowanego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przedstawienia teatralnego. Na scenie przed widownią stanęło 11 aktorek, które...
W tym roku tradycje Wigilii Bożego Narodzenia w Polsce zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie trwają starania...
ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZĄ SZŁUCHACZOM REPORTAŻYŚCI REDAKCJI REPORTAŻU RADIA ZACHÓD : Monika Bartkowicz-Krzysztof , Izabela Patek ,...
