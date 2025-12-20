Piątkowe (19 grudnia) spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim to nowy etap relacji polsko-ukraińskich – powiedział Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. Wśród najważniejszych omawianych kwestii wymienił m.in. ekshumacje na Wołyniu i współpracę w obszarze bezpieczeństwa, w tym obrony przeciwdronowej.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker był pytany o ocenę spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w RMF FM.

Pan prezydent Nawrocki mówił o tym, że jasno trzeba stawiać polski interes, polskie sprawy w tych relacjach i także bardzo mocno o tym wczoraj mówił podczas konferencji prasowej. Więc te rozmowy muszą być uczciwe i dżentelmeńskie

– podkreślił Paweł Szefernaker.

Szef Gabinetu Prezydenta RP: najważniejsze będzie teraz realizowanie poczynionych ustaleń

Jak zaznaczył, najważniejsze będzie teraz realizowanie poczynionych ustaleń. Te dotyczyły m.in. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Jak podkreślił szef KPRP, po raz pierwszy prezydentom towarzyszyli podczas spotkania prezesi Instytutów Pamięci Narodowej – z Polski i Ukrainy.

Prezydent Karol Nawrocki jasno wskazał, że 26 wniosków IPN-u zostało złożonych i czeka na rozpatrzenie. I zgodnie z tą rozmową, którą panowie wczoraj odbyli, my czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty – powiedział. – Konkretem jest to, co mówił pan prezydent Zełenski, że nie będzie blokady

– dodał.

Współpraca w zakresie produkcji dronów

Inną ważną kwestią poruszoną w piątek przez prezydentów była współpraca w zakresie produkcji dronów. Szefernaker zaznaczył, że szczegóły nie są podawane do wiadomości publicznej.

Musimy przygotowując się do zapewnienia bezpieczeństwa Polakom, także wykorzystywać doświadczenie ukraińskie – powiedział Paweł Szefernaker. – Była także mowa o kwestii udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy

– dodał.

Jak podkreślił Szefernaker, „trzeba realizować ustalenia wizyty”. Ich realizacja – jak dodał – zaważy na tym, czy Karol Nawrocki wybierze się z wizytą do Kijowa.

Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim, a także z premierem Donaldem Tuskiem, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po spotkaniu z Nawrockim Zełenski zadeklarował m.in. gotowość do przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu oraz konsultacje w sprawie obrony przeciwdronowej.

Po południu Zełenski udzielił wywiadu polskim mediom publicznym – Polskiej Agencji Prasowej, Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Podkreślał m.in., że „nie może być wrogości między Polską i Ukrainą”.

Gdybyśmy byli nieostrożni, doprowadzilibyśmy do zrujnowania sojuszu, który jest ważny dla bezpieczeństwa Polski i Europy

– powiedział.

Pytany, jak wygląda naprawdę sytuacja na froncie, powiedział, że „na polu boju sytuacja jest skomplikowana”. Na pytanie o skandal korupcyjny, odpowiedział, że Ukraina tym różni się od Rosji, że przestępstwa władzy sądzi i piszą o tym media. Pytany zaś o postulat przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zaznaczył, że nie zamierza trzymać się „stołka prezydenta”. Dodał, że jeżeli wybory uda się przeprowadzić bezpiecznie, Ukraina może je zorganizować.