Gościem Krzysztofa Baługa jest Andrzej Kałek, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
Gościem Krzysztofa Baługa jest Andrzej Kałek, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
Gościem Daniel Rutkowski Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna https://youtu.be/uO_ui0wJ3m8
Jedna osoba nie żyje po zderzeniu dwóch ciężarówek na starej trójce na wysokości Jastrzębca. Drugi kierowca został ranny i trafił...
W gminie Trzebiechów zawiązała się grupa referendalna. Jej celem jest zablokowanie możliwości budowy na terenie gminy odnawialnych źródeł emisji. Chodzi...
Mieszkańcy gminy Kargowa sygnalizują potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej. Problem z dojazdem do większych ośrodków sygnalizują zwłaszcza uczniowie dojeżdżający do szkół,...
Przy jednym z leśnych parkingów podlegających Nadleśnictwu Żagań wyrzucono stertę opon. Sprawca tego czynu został odnaleziony i ukarany wysokim mandatem....
Burmistrz Żar zaprasza mieszkańców do spotkań podczas dwudniowego jarmarku bożonarodzeniowego. Od soboty przy miejskim ratuszu można będzie kupić rękodzieło i...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra