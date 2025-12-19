Gościem Daniel Rutkowski Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna
Gościem Daniel Rutkowski Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna
Jedna osoba nie żyje po zderzeniu dwóch ciężarówek na starej trójce na wysokości Jastrzębca. Drugi kierowca został ranny i trafił...
W gminie Trzebiechów zawiązała się grupa referendalna. Jej celem jest zablokowanie możliwości budowy na terenie gminy odnawialnych źródeł emisji. Chodzi...
Mieszkańcy gminy Kargowa sygnalizują potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej. Problem z dojazdem do większych ośrodków sygnalizują zwłaszcza uczniowie dojeżdżający do szkół,...
Przy jednym z leśnych parkingów podlegających Nadleśnictwu Żagań wyrzucono stertę opon. Sprawca tego czynu został odnaleziony i ukarany wysokim mandatem....
Burmistrz Żar zaprasza mieszkańców do spotkań podczas dwudniowego jarmarku bożonarodzeniowego. Od soboty przy miejskim ratuszu można będzie kupić rękodzieło i...
Udział Polski w przyszłorocznym szczycie G20 w Miami będzie nie tylko symboliczny. Departament Stanu poinformował, że nasz kraj będzie jedynym...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra