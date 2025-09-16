31 lipca br dawne sanatorium w Trzebiechowie zostało uznane za 132. pomnik historii w Polsce, o czym informowaliśmy na naszej antenie na początku sierpnia. Wydarzenie to zbiegło się z zakończeniem prac rewitalizacyjnych w parku otaczającym cały obiekt. Dzisiaj odbyło się jego uroczyste otwarcie.

Podczas dzisiejszej uroczystości zaprezentowano zrewitalizowany park, odsłonięto pamiątkową tablicę oraz wręczono podziękowania dla osób, które na co dzień dbają o ten obiekt.

– To ważna chwila dla nas wszystkich, mamy kolejny pomnik historii w regionie – podkreśla Tadeusz Pająk, starosta powiatu zielonogórskiego:

Na co dzień z zabytkowego budynku korzystają pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, bowiem przejął on siedzibę po dawnym sanatorium.

– To dla nas wyjątkowy rok pełen sukcesów, ale my nie zwalniamy tempa – mówi Katarzyna Lisiecka-Janczura, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie:

Jak dodaje Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka konserwator zabytków, wpisanie obiektu na listę pomników historii nie tylko daje więcej możliwości, ale także uatrakcyjnia cały nasz region:

Zabytek można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej DPS-u w Trzebiechowie.