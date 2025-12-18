Prezydent Karol Nawrocki przekaże Okrągły Stół do Muzeum Historii Polski. Mebel, przy którym w 1989 r. przedstawiciele władz PRL, demokratycznej opozycji oraz Kościoła uzgodnili zmianę ustrojową Polski, będzie można oglądać na ekspozycji od 2027 r.

Decyzję prezydenta krytykują posłowie parlamentarnej większości. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent pozbywa się symbolu:

Jarosław Sachajko z koła Wolni Republikanie uważa, że decyzja prezydenta jest słuszna:

Negocjacje przy Okrągłym Stole prowadzone były od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Rozmowy toczyły się w kilku miejscach, a ich oficjalne rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w ówczesnej siedzibie rządu, czyli obecnym Pałacu Prezydenckim. Od tamtego czasu słynny mebel był eksponowany w Sali Okrągłego Stołu.