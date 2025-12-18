Gościem Marcina Sasima jest Tomasz Pisarek, prezes KSSSE
Blisko 40 decyzji inwestycyjnych - tak zakończy się ten rok w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pod koniec roku spółka ma...
Czy umiemy bronić swoich wewnętrznych granic i wyrażać niezgodę? Dlaczego warto uczyć się asertywności, mówienia NIE, samoobrony? Trenerka Ewa Rutkowska...
Wisła, czyli system obrony przeciwrakietowej i przeciwpowietrznej średniego zasięgu, osiągnął pełną gotowość operacyjną. Meldunek w tej sprawie odebrał minister obrony...
Wsparcie finansowe dla Ukrainy na najbliższe dwa lata to najważniejszy temat unijnego szczytu, który rozpoczyna się dziś w Brukseli. Przewodniczący...
To może być wkrótce największa inwestycja sportowa w gminie Zbąszynek. Chodzi o budowę nowego stadionu w Kosieczynie. Ma zastąpić dotychczasowy...
Gmina Trzciel praktycznie zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Chociszewa. Inwestycja znacząco poprawi wskaźniki dostępu do dobrej...
