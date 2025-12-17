Pszczew uchwalił Gminny Program Rewitalizacji. Pozwolił on samorządowi na wystąpienie o pieniądze z Funduszy Europejskich dla Województwa Lubuskiego i takie środki do Pszczewa trafią.

– Program zawiera kilka istotnych dla nas działań, jak choćby przebudowa wejścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Krystian Grabowski, wójt gminy Pszczew.

Z tych samych pieniędzy zagospodarowany zostanie pustostan pod kinem „Przystań”. Wykorzystany będzie na pracownię rękodzieła i rzemiosła. Okoliczna przestrzeń wykorzystana zaś zostanie na ekspozycję średniowiecznych łodzi – dłubanek, które zostaną wydobyte z jeziora Kochle.

Wszystko to kosztować będzie prawie 1,9 mln złotych, ale dofinansowanie wyniesie niemal 1,6 mln.