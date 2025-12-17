W czwartek (18 grudnia) o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte – przekazał w środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podczas czwartkowej wizyty w Polsce Rutte odwiedzi też m.in. żołnierzy Sojuszu w Bemowie Piskim.

Rutte przyjedzie w czwartek (18 grudnia) do Polski z jednodniową wizytą.

Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w środę we wpisie na X, rano o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego przyjmie prezydent Nawrocki.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Jutro o godzinie 10.00 Prezydent RP Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte. @NawrockiKn @SecGenNATO — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) December 17, 2025

Potem Rutte odwiedzi Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO; spotka się tam także z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej – gospodarzy natowskiej grupy – w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.