Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia chce spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.

Prezes stowarzyszenia sędzia Bartłomiej Przymusiński wyjaśnił, że chodzi o przekonanie głowy państwa do podpisu ważnych ustaw, w tym tak zwanej ustawy praworządnościowej.

Bartłomiej Przymusiński dodał, że wielu tak zwanym neosędziom zależy na ustawowym uregulowania ich statusu. Iustitia chciałaby również przekonać prezydenta do podpisu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą to sędziowie, a nie politycy mają dokonywać wyboru członków Rady.

Prezes Iustiti zapowiedział skierowanie do prezydenta prośby o spotkanie.